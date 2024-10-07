Üniversiteliler, kadın ve çocuk cinayetlerine karşı siyah giyinip 10 kilometre yürüdü

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine tepki göstermek adına siyah giyinerek yaklaşık 10 kilometre yürüdü.

Trakya Üniversitesi'nin Karaağaç yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, son dönemde yaşanan kadın ve çocuk cinayetlerine tepki amaçlı yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe siyah giyinerek katılan yaklaşık 500 öğrenci, Karaağaç Mahallesi'nden üniversitenin kent girişindeki Balkan Yerleşkesi'ne kadar yaklaşık 10 kilometre boyunca yürüdü. Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümü öğrencisi Eray Süzen, insanlara seslerini duyurarak farkındalık yaratmak istediklerini belirtti. Süzen, "Biz Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri olarak okulda son yaşanan olaylardan dolayı siyah giymek istiyorduk. Siyah giymişken bir de buraya kadar yürüyelim dedik. Sırf insanlara sesimizi duyurmak için 10 kilometre yürüdük. Herkese geldiği için teşekkür ederim. Bir erkek olarak yapılanları kınıyorum ve bu insanların kendi cinsiyetimden olduğunu düşünmüyorum. Kadınlarımız için, çocuklarımız için, ülkede olan tüm vahşet için tepkimizi koymak adına yürüdük aslında" dedi.