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        Motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında can verdi

        EDİRNE'de direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında kalan Sertan Yüksel (23), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2024 - 23:59 Güncelleme: 19.10.2024 - 00:00
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        Motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında can verdi
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        EDİRNE'de direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında kalan Sertan Yüksel (23), hayatını kaybetti. 

        Kaza, akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sertan Yüksel, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, yola savruldu. Caddede sürüklenen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D. yönetimindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sertan Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Polis ekipleri otomobil sürücüsü K.D.'yi gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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