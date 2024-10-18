Motosikletten düşüp, karşı yönden gelen otomobilin altında can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan Sertan Yüksel, direksiyon kontrolünü yitirdiği motosikletten düşüp, yola savruldu. Caddede sürüklenen Yüksel, bu sırada karşı yönden gelen K.D. yönetimindeki 22 BF 601 plakalı otomobilin altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sertan Yüksel'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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