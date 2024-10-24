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        Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo kokain ele geçirildi

        EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 23:24 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:25
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        Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo kokain ele geçirildi
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        EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'ın sürücü kabininde 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi. TIR'ın sürücü B.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ortak çalışmada, Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan B.A. yönetimindeki Türk plakalı TIR, durduruldu. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin narkotik köpeği yardımıyla TIR'da yaptığı aramada, sürücü kabini kısmında 12 kilo 218 gram kokain ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan TIR sürücüsü B.A., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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