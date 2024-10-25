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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı

        EDİRNE'deson 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 11:53 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:56
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        Yunanistan'a kaçmak isteyen 7 terör şüphelisi yakalandı
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        EDİRNE'deson 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 7 terör örgütü şüphelisi, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son 1 hafta içerisinde Yunanistan'a kaçmak isteyen 1'i PKK/KCK, 6'sı FETÖ/PDY üyesi olmak üzere 7 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY şüphelisi R.D. ile organizatör H.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.D. ve H.G., çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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