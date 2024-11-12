Vali Sezer: Edirne'de 10 ayda 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

EDİRNE Valisi Yunus Sezer, 10 aylık süreçte piyasa değeri 3,5 milyar lira olan toplam 3 ton 997 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentteki kolluk kuvvetleri temsilcileriyle gerçekleştirdiği asayiş toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Vali Sezer, kentteki uyuşturucu yakalamalarına yönelik yaptığı açıklamada, yılın ilk 10 ayıyla ilgili rakamları paylaştı. Vali Sezer, geçen yıla göre kıyaslandığında çok büyük miktarlarda uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti. 10 ayda toplam piyasa değeri 3,5 milyar lira olan 3 ton 997 kilo uyuşturucu ele geçirildiğini ifade eden Sezer, "Geçen yıllara kıyasladığımız zaman çok büyük miktarlarda özellikle uyuşturucu yakalamaları söz konusu. 2 ton 190 kilogram esrar yakalanmış durumda. 611 kilogram kokain yakalandı. Bu çok büyük bir rakam kokain açısından. Skunk dediğimiz yine uyuşturucu madde 1 ton 22 kilogram, eroin 38 kilogram, metamfetamin 106 kilogram, 30 kilo bonzai, 1 milyon 150 bin sentetik ecza yakalanmış durumda. Ele geçirilen narkotik maddelerin piyasa değeri 3 milyar 500 bin liradır" dedi.