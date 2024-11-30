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        Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan talika ustası, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor

        EDİRNE'de 25 yıldır minyatür talika ve fayton yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı (59), mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:01 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:05
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        Ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden alan talika ustası, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istiyor
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        EDİRNE'de 25 yıldır minyatür talika ve fayton yapan ve 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden alan Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı (59), mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi. Trakya Üniversitesi ile çalışmalara başlayacaklarını söyleyen Abacı, "Birilerinin öğrenmesi lazım, benden sonra kaybolmasın. Benim düsturum şu; birisi yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Şu anda ben hiç kimsenin yapamadığı bir işi değil, hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorum sadece. Yani ben de diğer insanlardan farklı bir insan değilim" dedi.

        Trakya Üniversitesi Uyku Bozuklukları Merkezi'nde uyku teknisyeni olarak çalışan, evli ve 2 çocuk babası Özcan Abacı, 1999 yılında gazetede gördüğü gemi maketinden yola çıkarak, ahşap oyma sanatını araştırmaya başladı. Edirne'ye özgü talika ve fayton minyatürlerini yapmaya karar veren Abacı, zamanla mesleğinde ustalaştı. İlk yaptığı 'tınaz makinesi' maketini dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hediye eden Abacı, 2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı olarak ilan edilmesinin ardından çalışmalarını, profesyonel olarak sürdürdü. Son olarak 27 Kasım'da Beştepe Millet ve Kongre Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri' töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden 'Yaşayan İnsan Hazinesi' ödülünü alan Abacı, mesleğini gelecek nesillere aktarmak istediğini söyledi.

        'GAZETEDE GÖRDÜĞÜM GEMİ MAKETİYLE BAŞLADIM'

        Talika maketleri yapma merakının, gazete sayfasında gördüğü bir haberle başladığını anlatan Özcan Abacı, "Gemi maketiydi gördüğüm şey, çok hoşuma gitti. Ben de yapmak istedim ama gemicilik bilgim yok, denizcilik bilgim yok. Elimde malzemem yok. Fakat ahşabı seviyorum, onunla başladık. Kendi kültürüme ait bir şeyler olsun istedim ben de. Kendi kültürümüze ait gemi modellerini bulmam mümkün olmadı. O zaman tınaz makinesi yaptım, talikalar yaptım, faytonlar yaptım. Birebir orijinallerini aldım, fotoğraflarını çektim, çizimlerini yaptım, ölçülerini değiştirdim. Ölçülerini beş defa ufalttım ve minyatür hale getirdim. Sonra bu ölçüler 1/6 oldu, 1/2, 1/2.5 oldu. Değişik ölçülerde talika ve faytonlar yaptım ki yaklaşık 25 yıldır bununla uğraşıyorum" dedi.

        'BİRİSİ YAPABİLİYORSA SİZ DE YAPABİLİRSİNİZ'

        İlk yaptığı tınaz makinesinin, dönemin cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hediye edildiğini belirten Abacı, "İlk yaptığım tınaz makinası o zamanın cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e hediye edildi. Daha sonra da rahmetli valimiz Fahri Yücel ile bir tanışmamız oldu. O da bana bir atölye kurdu Devecan Kültür Merkezi'nde, 'burada ne istiyorsan onu yap. Edirne'ye ait olsun. Edirne'ye özgü olsun' dedi. Ben de ne yapabilirim diye düşündüm. Faytonlar vardı. Faytonların metal aksamı çok olduğu için kendime güvenemedim, cesaret edemedim, kendi malzemem de yoktu. Dedim ki talikaları yapayım. İlk talikamı yaptım ama üzerinde bir sürü boya olması gerekiyordu ki ben elime fırça almış insan değildim. İlk sergime boyasız talikayla çıktım. Sonra kendimizi geliştirdik. Aslında bu şunu da doğurdu; insanlar neler yapabileceklerinin farkında değiller. Ben de aynı durumdaydım çünkü. Elime fırça almamışım, boyayabileceğime inancım yoktu. Sonrasında dedim ki, ben de yapabilirim. Daha sonra da benim düsturum şu oldu; birisi yapıyorsa siz de yapabilirsiniz. Şu anda ben hiç kimsenin yapamadığı bir işi değil, hiç kimsenin yapmadığı bir işi yapıyorum sadece. Yani ben de diğer insanlardan farklı bir insan değilim" diye konuştu.

        'BU ÖDÜL BANA REHBERLİK EDECEK'

        Özcan Abacı, Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden almanın kendisi için mutluluk verici olduğunu belirterek, "Bugün Yaşayan İnsan Hazinesi ödülünü Cumhurbaşkanımızın elinden almışsam demek ki ben çok yol katetmişim, çok şey başarmışım. O anlatılmaz yaşanır derler ya, bu böyle bir duygu aslında. Heyecanlı mıydın derseniz, inanın hiç heyecanlı değildim ama gururlu muydun derseniz, çok gururluydum. Çocuklarım vardı orada, bir sürü insanın karşısında sahnede, düşünsenize Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanının elinden ödül almışsınız. Bu benim için çok büyük bir ayrıcalıktı. Ömrüm bundan sonraki döneminde de bu bana rehberlik edecek. Yani bir şeyleri başarmış olmak, bunun karşılığını almak, bu bana rehberlik edecek. İnşallah daha iyi şeylere sebep olacak diye düşünüyorum" diye konuştu.

        'BİRİLERİNİN BU MESLEĞİ ÖĞRENMESİ LAZIM'

        Mesleğini gelecek nesillere de aktarmak istediğini söyleyen Abacı, "Bugün Trakya Üniversitesi Rektörümüzle görüştük, kendisinin çok büyük destekleri oldu. Bunu başkalarına da öğretmemiz gerektiği konusunda beni yüreklendirdi. Hakikaten ben de bunu çok istiyorum. Birilerinin öğrenmesi lazım. Benden sonra kaybolmasın. Evet kaybolmaya yüz tutmuş meslekler listesine alındı talikacılık. Biz bunun mesleki yeterlilik kurumuyla birlikte ulusal standardını da hazırladık ama yapabilecek insanların olması lazım. Bunun için de gerçekten içinden gelerek, severek yapacak insanlar olmalı" ifadelerini kullandı.

        ÜNİVERSİTEDEN DESTEK

        Öte yandan Trakya Üniversitesi de konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Paylaşımda Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler'in makamında konuk ettiği Abacı'ya, kaybolmaya yüz tutmuş olan el sanatının yaşaması ve yeni kuşaklara aktarılması için üniversite olarak gereken her türlü desteğin sağlanacağı belirtildi.

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