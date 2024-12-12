Liselinin okul önünde bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 gözaltı

EDİRNE'de lise öğrencisi Y.N.'nin (16), okul çıkışı bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin A.E.K. (17) ile K.Z. (15) gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışı 12'nci sınıf öğrencisi Y.N. ile A.E.K. ve K.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.N., bıçaklanarak yaralandı, 2 şüpheli ise kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.N., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.