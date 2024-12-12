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        Liselinin okul önünde bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 gözaltı

        EDİRNE'de lise öğrencisi Y.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 15:39 Güncelleme: 12.12.2024 - 15:40
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        Liselinin okul önünde bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin 2 gözaltı
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        EDİRNE'de lise öğrencisi Y.N.'nin (16), okul çıkışı bıçakla yaralandığı kavgaya ilişkin A.E.K. (17) ile K.Z. (15) gözaltına alındı.

        Olay, dün akşam saatlerinde İlhami Ertem Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Okul çıkışı 12'nci sınıf öğrencisi Y.N. ile A.E.K. ve K.Z. arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Y.N., bıçaklanarak yaralandı, 2 şüpheli ise kaçtı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.N., ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polisin yaptığı çalışmayla kimlikleri belirlenen A.E.K. ve K.Z. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Tarafların daha önce de kavga ettiği, olayın da bu nedenle yaşandığı belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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