Edirne'de evin duvarına çarpan otomobil alev aldı: 4 ölü

EDİRNE’de sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil evin duvarına çarparak alev aldı. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçta yapılan incelemede 4 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza, saat 03.00 sıralarında Abdurrahman Mahallesi Güney Çevre Yolu üzerindeki Uzunkaldırım Caddesi’nin bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 59 DM 013 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir evin duvarını çarptı. Çarpanın şiddetiyle alev alan otomobil yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alev alev yanan otomobile itfaiye ekipleri müdahale ederek, söndürdü.