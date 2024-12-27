Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 20 gözaltı
EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.
EDİRNE’nin Keşan ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi, 20 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ile Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Ekipler, 20 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan aramalarda 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 155 av tüfeği fişeği, 63 mermi, 1 kama, 262 gram bonzai, 196 sentetik uyuşturucu hap, 11,68 gram metamfetamin, 5,65 gram esrar ve 1 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 20 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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