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        Otobüsteki yolcu üzerinde 177 sikke ele geçirildi

        EDİRNE'dedurdurulan yolcu otobüsünde bulunan şüphelinin üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 177 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2025 - 15:51 Güncelleme: 03.01.2025 - 15:55
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        Otobüsteki yolcu üzerinde 177 sikke ele geçirildi
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        EDİRNE'dedurdurulan yolcu otobüsünde bulunan şüphelinin üst aramasında, tarihi eser olduğu değerlendirilen 177 sikke ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüpheli yolcu belirlenip, üst araması yapıldı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş, bronz ve bakır 177 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki işlem sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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