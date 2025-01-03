Otobüsteki yolcu üzerinde 177 sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar sonrası bir yolcu otobüsünü durdurdu. Şüpheli yolcu belirlenip, üst araması yapıldı. Aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen gümüş, bronz ve bakır 177 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkındaki işlem sürüyor.

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