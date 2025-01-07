Edirne'de 11 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de polisin bir eve düzenlediği operasyonda 11 kaçak göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada Çavuşbey Mahallesi Selimiye Sokak’taki müstakil bir evde kaçak göçmenlerin bulunduğunu belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis, 7'si 18 yaşından küçük aralarında bir kadının da bulunduğu 11 kaçak göçmen yakaladı. Suriye, Sudan ve Filistin uyruklu göçmenlerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.