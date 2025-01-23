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        Edirne'de sis etkili oldu

        EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.01.2025 - 12:40 Güncelleme: 23.01.2025 - 12:45
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        Edirne'de sis etkili oldu
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        EDİRNE'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önlem aldı.

        Kentte sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu. Şehrin simgelerinden Selimiye Camii başta olmak üzere tarihi eserler sisle kaplandı. Sis nedeniyle görüş mesafesi, yer yer 50 metrenin altına düştü. Polis, trafikte yoğunluk yaşanmaması için önemli noktalarda önlem aldı.

        Hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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