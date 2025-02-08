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        Pazarkule ve İpsala'da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11'lik artış

        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, "Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş-çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.02.2025 - 15:25 Güncelleme: 08.02.2025 - 15:30
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        Pazarkule ve İpsala'da araç ve yolcu giriş-çıkışında yüzde 11'lik artış
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        EDİRNE Valisi Yunus Sezer, "Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş-çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var. Özellikle Yunanistan gümrük kapılarımız Pazarkule ve İpsala'da bir artış var. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış vardı. Bu sene de ocak ayında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11 oranında bir artış söz konusu" dedi.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, kentte gerçekleştirilen ocak ayı asayiş toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulundu. Sınır kapılarındaki yolcu ile araç giriş-çıkış sayılarını paylaşan Sezer, özellikle Yunanistan'a açılan Pazarkule ve İpsala Sınır kapılarında ocak ayında artış yaşandığını söyledi. Sezer, "Gümrük kapılarımızdan araç ve yolcu giriş-çıkışında her sene olduğu gibi artarak devam eden bir oran var. Özellikle Yunanistan gümrük kapılarımız Pazarkule ve İpsala'da bir artış var. Geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 24 oranında bir artış vardı. Bu sene de ocak ayında, geçen yılın ocak ayına göre yüzde 11 oranında bir artış söz konusu. Keza yine Bulgaristan sınır kapılarımızda da o nispette olmasa bile daha düşük oranda, yüzde 5 oranında bir artış söz konusu. 353 bin 500 araç geçişi var kapılarımızdan ve 900 bin de yolcu giriş ve çıkışı söz konusu. Bu noktada da gümrük personelimiz ve emniyet personelimizle çalışmalarına devam ettiriyorlar" dedi.

        'SINIR HATTINDA DİJİTAL VE GÖRSEL ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HIZ VERDİK'

        Vali Sezer, göçmen kaçakçılığıyla mücadelenin de sürdüğünü belirterek, "Öncelikle 325 kilometrelik hudut hattı ve bağlantı karakollarının tamamının yol yapım çalışmalarını geçen yıl eylül itibarıyla tamamladık. Yine burada elektro optik kuleler, asansörlü kuleler dahil olmak üzere birçok noktada çalışmalarımızı yapıyoruz. Hedefimiz şudur; sınırda göremeyeceğimiz hiçbir alan, elektronik altyapıyla beraber kamera sistemleriyle beraber göremeyeceğimiz hiçbir alanın kalmaması. Bu noktada da hızlı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Daha bu sene içerisinde, bu hafta, 14 tane asansörlü kuleyi de tamamladık. 16 nokta ve 107 sabit ve şok uygulama noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Sınırdaki fiziki yol ve hudut yollarının tamamını bitirdik. Şimdi buranın dijital ve görsel altyapısıyla ilgili çalışmalara hız verdik. İnşallah bu sene de bunların büyük bir kısmını tamamlayacağız" diye konuştu.

        'YAKALANAN ORGANİZATÖR SAYISINDA YÜZDE 60 ARTIŞ VAR'

        Edirne'den yurt dışına çıkmak isteyen kaçak göçmen sayısında geçen yılın ocak ayına göre yüzde 26 oranında azalış olduğunu kaydeden Sezer, "Bu noktada özellikle şunu belirtmek isterim. Geçen yıl, gelen göçmen trafiği, Edirne'mizin göç rotası olmasından çıkartılmasına yönelik olarak büyük tedbirler alınmıştı. Bunun sonuçlarını gördü. Bu sene tedbirlerimizi daha da arttırarak devam ediyoruz. Yine geçen yılın aynı dönemine göre kendi oranımızı yüzde 26 daha azalttık. Şu anda gelen yasa dışı göçmen trafiğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 bir azalış söz konusu. Biraz bu işi organizatörlere yönelik planlı operasyonlara çok ağırlık verdik. Geçen yıla göre yakaladığımız organizatör sayısında yüzde 60 artış var. Geçen yıl ocak ayında 20 organizatör yakalamışken; bu sene ocak ayı içerisinde 52 organizatör yakalanmış ve adli mercilere bunlar teslim edilmiş durumda. Sınır ili olduğumuz için çeşitli suçlara karışıp, ilimizden yurt dışına gitmeye çalışanlar da var. Bunlarla ilgili olarak da yine ocak ayı içerisinde yapılan çalışmalarımızda 171 şahıs yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir. Bunların 151'i asayiş ve diğer suçlardan, çeşitli suçlardan 20 tanesi de örgüt mensubu olacak şekilde bunları da yakalayarak güvenlik birimlerimiz teslim etmiş durumda" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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