Edirne'de yüzde 20 zam gelen tava ciğerde esnafın bazısından eski tarifeye devam

EDİRNE'de, porsiyonu 300 lira olan kentin önde gelen gastronomi lezzeti tava ciğerde, yapılan yüzde 20'lik artışla yeni fiyat 360 lira oldu. Kentte bazı ciğerci esnafı, artışı fazla bulup eski tarifeden satışa devam etti. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak, "Bizim belirlediğimiz burada üst fiyat, tavan fiyat. Talepte bulunanlar mutlaka girdi maliyetleri, ham madde maliyetleri, bunların hepsini koyup bu fiyatı belirlemişler. Ancak bunun altında satmaya devam eden esnaf arkadaşlarımız var. Hepsini saygıyla karşılıyorum, doğrudur da" dedi.

Edirne’nin meşhur lezzeti tava ciğerde, geçen haziran ayında 150 gramlık porsiyonun fiyatı, Edirne Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği (EDESOB) ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) kararıyla 240 liradan 300 liraya çıkarıldı. Haziran ayındaki artışın ardından, zam yapma yetkisi bulunan 2 kuruma da başvuran bazı ciğerci esnafı, ocak ayında fiyat artış talebinde bulundu. İlk olarak EDESOB, ciğerde 300 liralık porsiyon fiyatını, 360 lira olarak belirlerken, ETSO da aynı kararı aldı. Tava ciğerde yaşanan yüzde 20'lik fiyat artışı, halk arasında yüksek bulunurken; bazı ciğerci esnafı, fiyatları değiştirmeden eski tarife üzerinden satışını sürdürüyor.

'BİZ ÜST LİMİTİ BELİRLİYORUZ'

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, ciğerde üst limit belirlediklerini, isteyen her esnafın bu fiyatın altında tarife uygulayabileceğini söyleyerek, "Geçen meclisimizde ciğer köfte ve ciğer tarifesini 150 gram 360 lira olarak belirledik. Geçen yıl da aynı konu vardı, 'Eyvah, köfte fiyatları uçtu, ciğer fiyatları gitti' gibi serzenişler oldu. Üst limiti belirliyoruz biz burada. Meslek komitelerimiz var, komite maliyet hesaplıyor. Meslek komitesinin içindeki köfte ve ciğercilerden oluşan üyelerimiz var burada. Onlardan yönetime geliyor. Yönetim uygun görürse oradan meclise, 1 ay sonra bu şekilde kesinleşiyor. Şimdi bu talepte bulunanlar mutlaka girdi maliyetleri, ham madde maliyetleri, bunların hepsini koyup bu fiyatı belirlemişler. Ancak bunun altında satan, satmaya devam eden, açıklama yapan esnaf arkadaşlarımız var. Hepsini saygıyla karşılıyorum, doğrudur da" dedi.

'GİDERİ YÜKSEKSE DAHA YÜKSEK FİYATA SATMASI LAZIM'

Yeni fiyat tarifesi isteyen işletmelerin, maliyetlerinin de buna göre yüksek olduğunu kaydeden Irmak, "Bir şirketin karlılığını maliyet muhasebesi belirler. İşletme giderleri yüksekse onun ciğeri veya köfteyi daha yüksek fiyata satması lazım. Yani bir dükkan düşünün 50 metrekare bir yer, 2 kişiyle çeviriyor adam bunu. Diğerinin 10 metrekare yeri var, 50 kişi çalıştırıyor. Buna göre girdi maliyetleri daha fazla. Bizim belirlediğimiz burada üst fiyat, tavan fiyat. Bunun altında herkes satabilir. 360 mı verdik, 200'e satanlar var, 180'e satanlar var, saygı duyuyorum" diye konuştu.