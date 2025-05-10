Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR’ı şüphe üzerine durdurdu. TIR’da bulunan yolcuların FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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