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        Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı

        EDİRNE'nin İpsala ilçesinde durdurulan TIR'da yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 01:26 Güncelleme: 10.05.2025 - 01:30
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        Edirne'de, TIR'da yakalanan 2 FETÖ'cü tutuklandı
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        EDİRNE’nin İpsala ilçesinde durdurulan TIR’da yakalanan 2 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

        İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.A. yönetimindeki TIR’ı şüphe üzerine durdurdu. TIR’da bulunan yolcuların FETÖ/PDY şüphelisi ihraç polis memuru M.K. ile ihraç komiser yardımcısı A.T. olduğu belirlendi. B.A., M.K. ve A.T., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve A.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, B.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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