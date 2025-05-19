Trakya'da 19 Mayıs coşkusu

TRAKYA'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Edirne'deki törenler, 25 Kasım Stadyumu önünde buluşan kortejin Atatürk Anıtı'na yürüyüşüyle başladı. Kortej yürüyüşüne; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile siyasi partilerin temsilcileri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, çok sayıda kurum ve kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende çelenk konulup, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, konuşmasında, 19 Mayıs'ın milletin yeniden dirilişinin başlangıcı olduğunu söyleyerek, gençlerin 19 Mayıs ruhuna sahip çıkmalarının önemini vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi gençlere emanet ettiğini belirten Ak, gençlere inandığını söyledi.

KEŞAN'DAKİ KUTLAMALAR

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Edirne’nin Keşan ilçesinde de etkinliklerle kutlandı. Keşan Atatürk Stadyumu’nda gerçekleştirilen kutlama programına; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Gürcan Sezengöz, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Cumhuriyet Başsavcısı Hilal Bozdağ, daire amirleri, gaziler, muhtarlar, askeri erkan ve bölge halkı katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, günün anlam ve önemini ifade eden konuşma yaptı. Etkinlikler kapsamında halk oyunları, tekvando karate, boks gösteri sergilendi ve gençlik korosu da şarkılar söyledi.

TEKİRDAĞ VE ÇORLU'DA KUTLAMA

Tekirdağ'da sahildeki amfi tiyatroda tören düzenlendi, öğrenciler gösteriler yaptı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki kutlamalar da Atatürk Meydanı'nda gerçekleştirildi. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Şenol Doğramacı'nın anıta çelenk sunması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törenin ardından kutlamalar, Çardaklı Amfi Tiyatro'daki etkinliklerle devam etti. Öğrencilerin gösterileri ve şiirlerin okunmasının ardından yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri de protokol üyeleri tarafından verildi.

KIRKLARELİ VE LÜLEBURGAZ'DA STATTA KUTLAMA

Kırklareli'de Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törende Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrah Yüksel Babuşcu, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu. ardından kutlamalar Atatürk Stadyumu'nda devam etti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki kutlamalar da 8 Kasım Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Öğrencilerin gösteriler yaptığı törende halk oyunları da sahnelendi. Türk bayraklı paramotorun gösterisi ise bölge halkı tarafından ilgiyle izlendi.