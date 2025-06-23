Tunca Nehri kuruyor; kum adacıkları ortaya çıktı

EDİRNE'deyüksek sıcaklıklar ve yetersiz yağışların etkisiyle Tunca Nehri'nin bazı bölümleri, kuruma noktasına geldi. Nehrin kent merkezinden geçtiği kısımlarda kum adacıkları oluşurken, bırakılan çöpler gün yüzüne çıktı.

Türkiye'de ayçiçeği, çeltik ve buğday üretiminin en önemli noktalarından Edirne'de, yaz ayıyla yüksek sıcaklıklar etkisini göstermeye başladı. Kentte mevsim yağışlarının da yetersiz olmasıyla birlikte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, bazı bölümlerinde kuruma noktasına geldi. Devlet Su İşleri'nin ölçümüne göre 5 metreküp/saniye akan nehrin kent merkezinden geçtiği kısımlarda kum adacıkları oluşurken, bırakılan çöpler de gün yüzüne çıktı.

'İLK DEFA BÖYLE BİR KURAKLIK GÖRÜYORUM'

Nehir kenarında 25 yıldır restoran işleten Selahattin Kaya, nehri ilk kez bu kadar kuru gördüğünü belirterek, "Ben burada 25 yıllık bir işletmeciyim. Zaman zaman kuraklıklar oldu ama ben ilk defa böyle bir kuraklık görüyorum. Böyle bir kuraklık daha önce yaşamadık. Tabii burada yetkililerin de temizlik anlamında ilgisizliği var. Çok büyük şikayet var özellikle yabancı ve yerli turistlerden. Akşam olduğu zaman da ilaçlanmadığından kaynaklı inanılmaz bir sinek ordusu saldırısı var resmen. Hem sağlık anlamında bir tehdit hem görüntü anlamında bir tehdit. Umarım yetkililer seslerimizi duyar, buna bir çare bulurlar" diye konuştu.