Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de orman yangını

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:31 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de orman yangını
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde çıkan orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

        Lalapaşa ilçesine bağlı Ömeroba köyü yakınlarında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle hızla yayıldı. İhbar üzerine bölgeye helikopterler ile Lalapaşa ve Edirne Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi. İl Özel İdaresi'nden kepçe ve greyderler de bölgeye gönderildi. Jandarma ekipleri ile köylüler de yangını söndürme çalışmalarına destek verdi. Alevlerin kontrol altına alınması için helikopter, arazöz ve su tankerleriyle çalışmalar sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Bakan Yumaklı 3 riskli yangını açıkladı!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Göçük altında kaldılar... Oltu taşı faciası: 3 ölü!
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        İddianame kan dondurdu! Bıçakla öldürüp asetonla yakmış!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Sağlık Bakanlığı'ndan plajlara yakın takip
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Öldürülen Oya ile cinsel istismar şüphelisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Trump'tan ABD basınına: "'İran' iddiasını nerden çıkardınız?"
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Miyopi salgına dönüştü! Çocuklara günde en az 1-2 saat açık hava önerisi!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Cinsel saldırıdan 10 yıldır aranıyordu... Sapık yakalandı!
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        Tahran’da toplu cenaze törenleri gerçekleştirildi
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        "Babam annemi benim odamda öldürdü" 10 yaşındaki çocuk vahşeti anlattı!
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Serinlemek için giriliyor ama dikkat! Ölümcül olabilir
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Jhon Duran transferinde imza an meselesi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Yılın düğünü: Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evlendi
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        Güneş keyfi yaparken kötü haber aldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında "kuker" geleneği...
        Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında "kuker" geleneği...
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi" değerlendirme toplantısı düzenlendi
        "Ari Damızlık Düve Üretim Merkezi" değerlendirme toplantısı düzenlendi
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Edirne'de düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde "hipertansiyonun etkileri ve...
        Edirne'de düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliğinde "hipertansiyonun etkileri ve...