Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 564 parça sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde yaşayan H.G.G.'nin (54) evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda; evde yapılan aramada 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.