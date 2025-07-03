Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 564 parça sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 10:05 Güncelleme: 03.07.2025 - 10:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 4 bin 564 parça tarihi eser ele geçirildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EDİRNE'nin Keşan ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Roma ve Bizans dönemlerine ait 4 bin 564 parça sikke ve obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde yaşayan H.G.G.'nin (54) evinde tarihi eser bulunduğunu belirledi. Ekiplerin düzenlediği operasyonda; evde yapılan aramada 2 bin 525 sikke, 1585 taş obje, 301 metal obje, 87 yüzük, 29 pişmiş topraktan yapılmış figür, 7 ok ucu, 10 kandil, 6 hac, 8 madeni malzeme, 3 minyatür heykel, 3 mühür olmak üzere toplam 4 bin 564 parça Roma ve Bizans dönemlerine ait tarihi eser ele geçirildi. Gözaltına alınan H.G.G. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı... İki bölgede sağanak!
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        3 kişi gece denize girdi! 1'i boğuldu, 2'si aranıyor
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Trump: Fed Başkanı Powell derhal istifa etmeli
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        Narin cinayetinde tutukluluk oy çokluğuyla onandı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Pentagon'dan İran açıklaması
        Pentagon'dan İran açıklaması
        İklim kanunu kabul edildi
        İklim kanunu kabul edildi
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Onuachu, Trabzonspor için geldi!
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!

        Benzer Haberler

        Duru'nun okul bahçesinde tabancayla öldürülmesinde, sanığa 32 yıla kadar ha...
        Duru'nun okul bahçesinde tabancayla öldürülmesinde, sanığa 32 yıla kadar ha...
        Edirne'de yaz spor okulları açıldı
        Edirne'de yaz spor okulları açıldı
        Başpehlivan İsmail Koç'a göre doğru kura finalin kapısını aralıyor
        Başpehlivan İsmail Koç'a göre doğru kura finalin kapısını aralıyor
        Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da altın kemer için tecrübesine g...
        Başpehlivan Mehmet Yeşil Yeşil, Kırkpınar'da altın kemer için tecrübesine g...
        Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz'a göre Kırkpınar bu yıl zorlu geçecek
        Başpehlivan Kürşat Şevki Korkmaz'a göre Kırkpınar bu yıl zorlu geçecek
        Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda yarışacak sporcular, Meriç Nehri'nde antre...
        Gençler Türkiye Kürek Kupası'nda yarışacak sporcular, Meriç Nehri'nde antre...