Kıbrıs gazisi Orhan Sevim'e Milli Mücadele madalyası ve beratı verildi

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EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde yaşayan Kıbrıs gazisi Orhan Sevim'e Milli Mücadele madalyası ve beratı takdim edildi.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Özay, Sevim'i evinde ziyaret etti.

Ziyarette, Kıbrıs gazisi Sevim'e Milli Mücadele madalyası ve beratı verildi.

Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, canlarını yok sayarak kanları ile bu toprakları vatan kılan kahramanlara minnet ve şükranlarını sunduğunu söyledi.

Helvacıoğlu, başta ebediyete intikal eden Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, kahraman şehit ve gazilere Allah'tan rahmet, Kıbrıs gazisi Sevim'e de esenlikler diledi.

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