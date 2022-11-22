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EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi'nde "Kırmızı Çini" sergisi" açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) ve Şehit Ressam Hasan Rıza Meslek Yüksekokulu iş birliğinde hazırlanan sergi Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sergi Salonunda düzenlendi.

Küratörlüğünü FSMVÜ Dr. öğretim üyesi Latife Aktan Özel'in, proje yürütücülüğü Trakya Üniversitesi öğretim görevlisi Nergis Çakmak'ın ve koordinatörlüğünü Hediye Kızılay Karadeniz'in üstlendiği sergide 45 sanatçının, kırmızı ve çiniyi birleştirdiği eserleri yer aldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne ve Trakya Üniversitesi'nin tarihinde önemli bir yer tutan çini ve kırmızıyı bir araya getiren sergide bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehit Ressam Hasan Rıza Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Semiha Kartal da Trakya Üniversitesinin stratejik bir plan çerçevesinde yeniden kent kültürüne kazandırdığı Edirne Kırmızısı projesi kapsamında FSMVÜ iş birliğinde bir sergi ile çini sanatının ve kırmızının görsel etkisini sanatseverlere sunmak istediklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

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