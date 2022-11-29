AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Çavuşbey Mahallesi'ni ziyaret etti.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı İba, "Gönül Gönüle Edirne" sloganıyla başlatılan buluşmalar kapsamında Çavuşbey Mahalle Başkanı Ömer Bahar'ın ev sahipliğinde mahalle sakinleri ile buluştu.

İba, kentte var olan sorunlar ve beklenen hizmetlerle ilgili vatandaşlarla sohbet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İba, her hafta bir mahalle başkanının evinde mahalle sakinleri ile sohbet edeceklerini belirtti.

İlk günkü aşkla çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran İba, şunları kaydetti:



"Yediden yetmişe diyerek ulaşmamız gereken hemşehrilerimiz bizim için çok kıymetli. Bugün bir haneye misafir olup Ayşe teyzemizin gözlerinin içine bakarak sohbet edebiliyorsak, ellerini tutarak kalpten bir samimiyet kurabiliyorsak, bu tamamen bizim davamızın çizgisindendir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize çizdiği millet için çalışma aşkının, bu milletin bir parçası olma bilincinin eseridir. Ayşe teyzelerimiz de daha beşiğinde olan evlatlarımız da büyük ve güçlü Türkiye'yi, tertemiz pırıl pırıl bir Edirne'yi hak ediyor. Biz de hak ettiğimiz Edirne için, onlar için çalışmayı sürdüreceğiz."

Ziyarette Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan ve il yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

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