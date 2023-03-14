En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi, Havsa Kaymakamlığı ve Havsa Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilen "Her Yönüyle Havsa Sempozyumu"nda sunulan bildiriler kitap haline getirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sempozyumda sunulan bildirilerin yer aldığı kitap, Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan ve Havsa Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan tarafından Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Tabakoğlu, Edirne ve ilçelerinin henüz keşfedilmemiş ve gün yüzüne çıkarılması gereken değerlerle dolu olduğunu belirtti.

Edirne’nin ilçelerini ele alan bilimsel sempozyumlar düzenlediklerini aktaran Tabakoğlu, "Havsa'daki sempozyumumuzda sunulan bildirilerin derlendiği kitabımızda tarım, coğrafya, ulaşım, sağlık, gastronomi, sosyal ve kültürel konuların yanı sıra kent tarihi açısından vesika niteliğinde bilgiler yer alıyor. Sempozyum sayesinde daha da derinleşen bilgimizin, Havsa'ya ve sahip olduğu değerlere sağlayacağı katkı bizleri heyecanlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Havsa MYO Müdürü Prof. Dr. Mustafa Tan ise Edirne'nin tarihi ve kültürel değerleriyle bitmek tükenmek bilmeyen bir kaynak olduğunu dile getirdi.

İlçeler hakkındaki bilgileri derleyen kaynakların az olduğunu anlatan Prof. Dr. Tan, "Bu noktadan hareketle hayata geçirdiğimiz sempozyumumuzda sunulan bildirileri derlediğimiz kitabımızın Havsa için önemli bir kaynak olacağına inanıyoruz." dedi.

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan da sempozyumun yapılmasında ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.