Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde basın kartlarının teslimi için program düzenlendi
EDİRNE (AA) - Edirne'de "sürekli basın kartı" ile "basın kartı" almaya hak kazanan gazetecilerin kartları teslim edildi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürlüğünde 4'ü sürekli basın kartı olmak üzere 11 basın mensubunun kartlarının teslimi için program düzenlendi.
Programda kartlar sahiplerine İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Uğur Ülgen ve Trakya Gazeteciler Derneği Başkanı Orhan Doğan tarafından takdim edildi.
Basın mensuplarını tebrik eden Ülgen, Edirne'de 95 gazetecinin basın kartı olduğunu belirtti.
Program pasta kesilmesi ve anı fotoğrafı çektirilmesiyle son buldu.