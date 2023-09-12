Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü ve ÜAK Dönem Başkanı Prof. Dr. Veysel Eren başkanlığında yapılan toplantı, Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

ÜAK üyeleri toplantıda yükseköğretimde eğitim standartlarının yükseltilmesi amacıyla, 2023-2024 akademik yılına yönelik öne çıkan faaliyetleri değerlendirdi.

Toplantıya, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Burdur Mehmet Akif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Elazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kurt katıldı.

- Keşan'da yollar yeni görünümüne kavuşuyor

Keşan ilçesinde asfalt çalışmalarının ardından yaya ve araç trafiğinin düzenlenmesine yönelik başlatılan yol çizgi uygulaması devam ediyor.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çalışmaları yerinde inceledi.

Helvacıoğlu, ilk günkü aşkla Keşan için çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

Muammer Aksay, Muhtar Ali Çevikel ve Bolayır caddelerinde çizgi uygulaması çalışmalarının sürdüğünü belirten Helvacıoğlu, "Şehrimizi bir uçtan bir uca bağlayan, modern ve rahat ulaşımı sağlayan yollarımızda ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Yayalarımız ve araç sürücülerimizin güvenle yolculuk yapabilmesi için çalışıyoruz." dedi.