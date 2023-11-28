Doğum gününün sabahı evinde ölü bulunan kadının kalp krizi geçirdiği belirlendi

EDİRNE´ninKeşan ilçesinde önceki akşam arkadaşlarıyla birlikte doğum gününü kutladıktan sonra dün sabah evinde ölü bulunan Gülçin Altan´ın (45) geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi. Altan, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, dün sabah saatlerinde Yeni Mahalle´deki Belkoop Sitesi´nde meydana geldi. Önceki akşam birlikte doğum gününü kutladıkları Gülçin Altan´a dün sabah telefonla ulaşamayan arkadaşları, durumu komşularına bildirdi. Komşuları, yalnız yaşayan Altan kapıyı açmayınca yedek anahtarla eve girdi. Altan, mutfakta sandalyede oturur vaziyette hareketsiz bulundu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Gülçin Altan´ın hayatını kaybettiği belirlendi. Altan´ın cenazesi savcı ve polisin incelemesinin ardından Edirne Adli Tıp Kurumu´na gönderildi. Yapılan otopside ilk belirlemeye göre Gülçin Altan´ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından Edirne Adli Tıp Kurumu´ndan alınan Altan´ın cenazesi, Keşan´a getirildi. Cenazeye, Altan´ın ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Gülçin Altan´ın cenazesi, öğle vakti Tahta Camisi´nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık´ta toprağa verildi.