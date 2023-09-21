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        Toprak altı damla sulama sistemleri yüksek oranda su tasarrufu sağlıyor

        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, toprak altı damla sulama sistemlerinin yüksek oranda su tasarrufu sağladığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2023 - 11:27 Güncelleme: 21.09.2023 - 11:27
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        Toprak altı damla sulama sistemleri yüksek oranda su tasarrufu sağlıyor
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        Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, toprak altı damla sulama sistemlerinin yüksek oranda su tasarrufu sağladığını söyledi.

        Trakya Üniversitesi (TÜ) ev sahipliğinde Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Balkan Tarım Kongresi'ne katılan Prof. Dr. Orta, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı yaşanan iklim değişikliğinin canlı yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

        Dünyadaki ısınmanın sürdüğünü belirten Orta, bunun sonucunda kuraklık, sel felaketleri ve fırtınalar gibi aşırı iklim olaylarının görülme sıklığının arttığını vurguladı.

        Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi çok kurak bir yıl geçirdiğini ifade eden Orta, "Kuraklığın daha başlangıcı, bu daha ayak sesleri. Kuraklığın kendini hissettirmesini dünya bilim insanları olarak 2040 yılı olarak öngörüyoruz. 2040 yılında ülkemizin de içinde olacağı göçleri tetikleyecek biçimde çok ciddi bir kuraklık bekliyoruz. Çok ciddi tedbirler almamız lazım." dedi.

        Orta, kuraklığın bitkisel üretimde verim ve kalite kayıplarına yol açtığını bunun önüne geçmek için suyun her damlasının tasarruflu kullanılması gerektiğini dile getirdi.

        Vahşi sulama yöntemleri yerine suyun etkin kullanıldığı modern yöntemlerin kullanılmasını tavsiye eden Orta, üreticilerin bu alanda desteklenmesi ve bilgilendirilmesinin önemine değindi.

        Uygun altyapı koşullarının hızlı şekilde kurulması ve tarımda kullanılması gerektiğine dikkati çeken Orta, şunları kaydetti:

        "Damla sulama sistemi, vahşi sulamaya göre yarı yarıya su tasarrufu sağlıyor. Birim alanda bir ürün için salma sulamayla 100 litre su kullanılıyorsa, damla sulamayla bu 50 litreye düşebiliyor. Bunun yanında artık toprak altı damla sulamaya geçiliyor.

        Çok yıllık bitkilerde, meyvecilikte, yonca gibi çok yıllık bitkilerde damla sulama borularını toprağın altına gömüyoruz. Hiç kayıp olmadan toprağın altından suyu direk kök bölgesine veriyoruz. Burada su tasarrufu yüzde 50'inin de üzerine çıkıyor."

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