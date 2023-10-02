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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi jandarma tarafından yakalandı

        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:51 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:51
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi jandarma tarafından yakalandı
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        Edirne'de çeşitli suçlardan aranan 76 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

        Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, jandarma ekiplerince son bir haftada çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 76 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. ​​​​​​​

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