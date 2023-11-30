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        Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de gül üretiminin artırılması hedefleniyor

        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Trakya Üniversitesi tarafından çalışmaları başlatılan geçmişte meşhur Edirne gülünün yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:12 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:29
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        Tarihte gül bahçeleriyle ünlü Edirne'de gül üretiminin artırılması hedefleniyor
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        CİHAN DEMİRCİ - Edirne'de Trakya Üniversitesi tarafından çalışmaları başlatılan geçmişte meşhur Edirne gülünün yetiştirilmesi, yaygınlaştırılması ve üretiminin artırılması hedefleniyor.

        Geçmişte gülüyle ünlü, Osmanlı sarayı için gül yağı ve gül suyu üretilen yerlerden olan ve Evliya Çelebi'nin gül bahçelerinden övgüyle bahsettiği kentte, üretimin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.

        Trakya Üniversitesi tarafından 3 yıl önce başlatılan çalışmalar kapsamında Balkan Yerleşkesi ve Havsa Meslek Yüksekokulundaki bahçelerde akademisyenler tarafından gül yetiştiriciliği yapılıyor.

        Pembe rengi, çok yapraklı yapısı, mis kokusuyla ve kış mevsiminde de çiçek açan Edirne gülü dikkat çekiyor.

        - "Isparta gülcülüğü Edirne gülüyle başladı"

        Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AA muhabirine, Osmanlı'ya yaklaşık bir asır başkentlik yapan Edirne'nin gül bahçeleriyle ünlü olduğunu söyledi.

        Osmanlı döneminde Edirne Sarayı'nın (Saray-ı Cedid-i Amire) gül suyuyla yıkandığını anlatan Tabakoğlu, "Edirne gülü o dönemde önce Bulgaristan'ın Kızanlık kentine oradan da Isparta'ya gitti. Bu gülün anavatanı Edirne'dir. Edirne gülünü doğduğu topraklarda yetiştirmek için çalışmalar başlattık." dedi.

        Üniversitede 5 dönüme Edirne gülü fidanları diktiklerini anlatan Tabakoğlu, akademisyenler ve öğrencilerin güllerle yakından ilgilendiğini dile getirdi.

        Tabakoğlu, üniversitede başlattıkları gül hasadı şenliklerinin de büyüyerek devam edeceğini kaydetti.

        Kentte gül ekili alanların çoğalmasını amaçladıklarını anlatan Tabakoğlu, "Gül, Efendimizi simgeleyen Resul-i Ekrem'in bir simgesidir. O güzel kokusu, pek çok farklı sektörde kullanım amacı olan ve tarım için alternatif ürün Edirne gülünün anavatanına geldiğini görmek istiyoruz. Trakya Üniversitesi Edirne gülünün üretiminin artırılması için örnek çalışmalar yapıyor. Halen güllerimiz açık, aralık sonu ve ocak ayına kadar Edirne gülünü fidanların üzerinde izleyebileceğiz." dedi.

        - Üretiminin artırılması hedefleniyor

        Trakya Üniversitesi Havsa Meslek Yüksekokulu Müdürü, Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tan da Edirne gülünün tanıtımı için çalıştıklarını söyledi.

        Edirne gülünü bölgeye tanıtmayı ve üretimini artırmayı hedeflediklerini ifade eden Tan, "Edirne gülü Osmanlı Devleti zamanında bu bölgede çok geniş alanlarda ekimi yapılan bir bitki. Osmanlı döneminde İstanbul ve Edirne saraylarının gül suyu ihtiyacı tamamen burada üretilirmiş. 1820 yılında 10 bin dekar ekiliş alanı varmış Edirne'de. Daha sonra savaşlar ve göçler nedeniyle bu bölgedeki gülcülük faaliyetleri ortadan kalkmış." diye konuştu.

        Tan, Edirne gülünü anavatanında ayağa kaldırmak için çalışmaları artıracaklarını vurguladı.

        Gül bahçelerinin kasım ayında da ziyaretçi çektiğine değinen Tan, "Edirne gülü mayıs ayında açıyor ve aynı ay içerisinde hasat ediliyor ya da yaprak döküyor. Hava şartlarının iyi gitmesinden ve iyi bakımdan dolayı Kasım ayında açan Edirne gülü doğayı renklendirdi." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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