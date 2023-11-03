Kırklarelili öğrenciler Edirne'yi gezdi

Kırklareli Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere yönelik Edirne gezisi programı düzenlendi.

Gezi programı kapsamında kentin tarihi ve kültürel yerlerini gezen öğrencilere, Edirne Gençlik Merkezi öğrencileri rehberlik etti.

Öğrenciler, Edirne Valisi Yunus Sezer'le de Sultan II. Bayezid Külliyesinde bir araya geldi.

Vali Sezer, öğrencilerle sohbet edip çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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