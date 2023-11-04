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        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi

        Edirne Huzurevi'nde "Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2023 - 13:46 Güncelleme: 04.11.2023 - 13:50
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        Edirne Huzurevi'nde konser düzenlendi
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        Edirne Huzurevi'nde "Türk Sanat Müziği ve Balkan Esintileri Konseri" düzenlendi.

        Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu, şef Nilgün Güler yönetiminde Türk Sanat Müziği ve Balkan ezgilerinin sevilen eserlerini seslendirdi.

        Huzuerevi sakinleri de söylenen şarkılara zaman zaman alkışlarıyla eşlik etti.

        Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, Rumeli Türkleri Vakfı Türk Sanat Müziği Korosu'na teşekkür ederek şef Nilgün Güler'e huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan hediyeyi taktim etti.

        Konsere, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, AK Parti Edirne İl Başkanı Engin Makak, Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak ve huzurevi sakinleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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