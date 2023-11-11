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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 10:21 Güncelleme: 11.11.2023 - 10:27
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı
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        Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, 3 yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışından uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Şüphelileri takibe alan ekipler, kent merkezinde durdurdukları 2 otomobilde dedektör köpek yardımıyla arama yaptı.

        Araçlardan birinin sürücü koltuğunun altına gizlenmiş 10 kilo 100 gram reçine esrar ele geçirildi, Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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