Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 2 şüphelinin kente uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

Şüpheliler H.S.T. ve A.D. teknik ve fiziki takibe alındı. Ekipler, şüphelilerin bulunduğu otomobili Kırklareli kavşağında durdurarak arama yaptı.

Dedektör köpeğin de katıldığı aramada, 402 gram sentetik uyuşturucu, 400 uyuşturucu içerikli hap, 1 gram kokain, 1 gram skunk, 1 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.