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        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 24.11.2023 - 11:34
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        Edirne'de 25 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

        Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 25 düzensiz göçmen tespit edildi.

        Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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