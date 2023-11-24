Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor

Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Sezer, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde muhtarlarla bir araya geldi.

Sezer, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Köy Konağı'nda düzenlenen toplantıda, 15 Eylül'deki ziyarette iletilen konular ile ilgili devam eden ve tamamlanan çalışmaları değerlendirdi.

Köylerden gelen taleplerin yüzde 90'ını bitirerek, kalanları da gelecek yılın programına aldıklarını belirten Sezer, "2024'ün ortalarına kadar kalan işleri tamamlayacağız. 3 sene içerisinde yama veya ikinci kat asfaltı Edirne'nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. En az 15 yıl sağlam güzel yollar yapalım ve köylerimizde vatandaşımız mutlu olsun. Biz de enerjimizi, ceviz projelerine, sulama projelerine veya gelir getirici başka alanlara yönlendirelim." diye konuştu.

Vali Sezer, köylerde Grup İçme Suyu Projesi ve güneş enerji sistemleri kurarak maliyetleri düşürmek istediklerini de kaydetti.

Toplantıda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve kurum müdürleri yer aldı.

- Gerçekleştirilen işler

Toplulaştırma kapsamında Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyü bağlantı yoluna malzeme çekilmesi ve ruhsat ile ilgili sorunlar çözüldü.

Keramettin, Akardere, Domurcalı, Sülecik, Tatarlar köylerinin soğuk asfalt işi tamamlandı. Taşlısekban köyünde toplulaştırma ile ilgili mera arazisi konusu çözüme kavuşturuldu, malzeme alınan yerlerin kapatılması işi tamamlandı.