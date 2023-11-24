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        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor

        Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 12:03 Güncelleme: 24.11.2023 - 12:09
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        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, köy ziyaretlerine devam ediyor.

        Sezer, Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde muhtarlarla bir araya geldi.

        Sezer, Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Köy Konağı'nda düzenlenen toplantıda, 15 Eylül'deki ziyarette iletilen konular ile ilgili devam eden ve tamamlanan çalışmaları değerlendirdi.

        Köylerden gelen taleplerin yüzde 90'ını bitirerek, kalanları da gelecek yılın programına aldıklarını belirten Sezer, "2024'ün ortalarına kadar kalan işleri tamamlayacağız. 3 sene içerisinde yama veya ikinci kat asfaltı Edirne'nin gündeminden çıkarmak istiyoruz. En az 15 yıl sağlam güzel yollar yapalım ve köylerimizde vatandaşımız mutlu olsun. Biz de enerjimizi, ceviz projelerine, sulama projelerine veya gelir getirici başka alanlara yönlendirelim." diye konuştu.

        Vali Sezer, köylerde Grup İçme Suyu Projesi ve güneş enerji sistemleri kurarak maliyetleri düşürmek istediklerini de kaydetti.

        Toplantıda Edirne Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve kurum müdürleri yer aldı.

        - Gerçekleştirilen işler

        Toplulaştırma kapsamında Süloğlu ilçesine bağlı Yağcılı köyü bağlantı yoluna malzeme çekilmesi ve ruhsat ile ilgili sorunlar çözüldü.

        Keramettin, Akardere, Domurcalı, Sülecik, Tatarlar köylerinin soğuk asfalt işi tamamlandı. Taşlısekban köyünde toplulaştırma ile ilgili mera arazisi konusu çözüme kavuşturuldu, malzeme alınan yerlerin kapatılması işi tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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