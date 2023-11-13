Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1,24 gram metamfetamin, 1,27 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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