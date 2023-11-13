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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 10:43 Güncelleme: 13.11.2023 - 10:45
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        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
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        Edirne'de, jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.

        Araçta yapılan aramada 1,24 gram metamfetamin, 1,27 gram skunk, 2 uyuşturucu hap, uyuşturucu kullanma aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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