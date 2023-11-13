Edirne'de huzurevinin yapımı devam ediyor Edirne Aİle ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kurumunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Edirne Aİle ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş, kurumunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özbaş, Edirne İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısına katıldı.

Edirne'nin demografik yapısıyla ilgili de bilgi veren Özbaş, TÜİK verilerine göre nüfusun 414 bin 714'e yükseldiğini ve artış hızının yüzde 0,71 olduğunu kaydetti.

Özbaş, depremden etkilenen illere yönelik de yardım çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Yapımı devam eden 200 yataklı huzurevinin Marmara Bölgesi'nin en büyük huzurevlerinden birisi olacağını vurgulayan Özbaş, "Hali hazırda yatılı kuruluşlarımızda 886 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. 1072 kişiye Sosyal Ekonomik Destek Hizmeti veriyoruz. 2023 yılı içerisinde 65 yaş üstü vatandaşlarımız için Toplu Ulaşım Desteği Hizmeti kapsamında 2 milyon 790 bin 600 lira araçlara ödeme yaptık. Aynı zamanda eğitim faaliyetlerimizde sürüyor. Son 4 yıl içerisinde aile eğitim programımıza 14 bin 969 kişi katıldı. Şehit ve gazi yakınlarımızla sürekli görüşüyoruz. Özel günlerinde onlarla beraber oluyoruz." dedi.

Kent genelinde 401 personel ile hizmet verdiklerini belirten Özbaş, 886 kişinin de bakımını üstlendiklerini söyledi.