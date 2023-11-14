Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak

        Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 84 yapı için yıkım kararı alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 15:35 Güncelleme: 14.11.2023 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de 84 kaçak yapı yıkılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne'de kaçak olduğu belirlenen 84 yapı için yıkım kararı alındı.

        İl Özel İdaresi İmar ve Kentsel İyileştirme Müdür Vekili Ali Çelik, İl Genel Meclisinin kasım ayı toplantısında kurumunun yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

        Çelik, 2023 yılında 84 kaçak yapı için yıkım kararı alındığını aktararak, bu yapıların yıkımına başladıklarını söyledi.

        Müdürlük olarak 2023'te toplam 146 yapı ruhsatı verdiklerini anlatan Çelik, şunları belirtti:

        "Yıl içerisinde 19 yapı kullanma izin belgesi, 54 valilik yapı kullanma izin belgesi düzenledik. 197 binaya inşaat izni, 74 binaya ise yapı kullanım izni verdik. Ayrıca 95 izinsiz yapı mühürledik ve 106 izinsiz yapıya encümen kararı ile 7 milyon 168 bin 940 lira para cezası uyguladık. 2023'te 146 metruk bina tespit ederek sahiplerini bildirdik. Bildirmeler sonucunda 125 yapının yıkımını veya metrukluğunu giderdik. 21 yapı için işlemlerimiz devam ediyor."

        İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Çelik'e sunumu için teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Nihal Candan ve Bahar Candan gözaltına alındı!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        Dilan ve Engin Polat'a silahlı saldırıya azmettirmekten tutuklama talebi!
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        ABD'de Kongre önünde Gazze için "ateşkes" çağrısı
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Sessiz pandemi: Diyabet
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Beşiktaş borsada 7'ye katladı!
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Sevgilisi ilişkiyi bitirdi
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Ayşenur'u kurşun yağmuruna tutan katilden kaza savunması!
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        3 kişinin öldüğü fabrikanın sahibi şoke etti!
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Hastanelerin yarıdan fazlası hizmet dışı! "Toplu mezar kazmaya başladık"
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        Yerlikaya duyurdu! Sarallar çökertildi! 24 gözaltı
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        1900 yıllık çocuk ayak izleri...
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        İstanbul'da düğünlerde yanıcı madde kullanımı yasaklandı!
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        Cameron'ın Türkiye ziyaretindeki Gazze açıklaması gündem oldu
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        İlaç prospektüslerinde umutsuz hastalara umut olan değişiklik
        Kerem aynı Kerem!
        Kerem aynı Kerem!
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada

        Benzer Haberler

        Trakya Birlik ayçiçeği alımlarını tamamladı
        Trakya Birlik ayçiçeği alımlarını tamamladı
        Edirne'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 54 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne Valisi Sezer köy ziyaretlerini sürdürüyor
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı