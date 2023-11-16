Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda kent merkezi ve Keşan ilçesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan kişilerin üzerinde ve bazı adreslerde arama yapıldı.
Aramalarda bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan F.K, S.K, M.A, U.D. ve E.T'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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