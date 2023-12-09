Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Usta Bestekarlar" konseri düzenleyecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Usta Bestekarlar" konseri düzenleyecek.
Sanat yönetmeni Halil Erseven yönetimindeki konserde, bestekarlar Osman Nihat Akın ve Neveser Kökdeş eserleri, solistler Yıldıray Öztürk ve Gökçe Bahar Ercan tarafından seslendirilecek.
Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 14 Aralık Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.
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