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        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Usta Bestekarlar" konseri düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 09.12.2023 - 11:33
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        Edirne'de "Usta Bestekarlar" konseri düzenlenecek
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu, "Usta Bestekarlar" konseri düzenleyecek.

        Sanat yönetmeni Halil Erseven yönetimindeki konserde, bestekarlar Osman Nihat Akın ve Neveser Kökdeş eserleri, solistler Yıldıray Öztürk ve Gökçe Bahar Ercan tarafından seslendirilecek.

        Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında 14 Aralık Perşembe günü 20.00'da gerçekleşecek konserin biletleri topluluğun gişesinden veya online olarak satın alınabilecek.

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