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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası

        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 01:42 Güncelleme: 09.12.2023 - 01:58
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        Edirne'de "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası
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        Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan ehliyetsiz alkollü sürücüye 18 bin 220 lira para cezası kesildi, aracı trafikten men edildi.

        Polis ekipleri, trafiği tehlikeye atarak ilerleyen 22 RM 353 plakalı otomobili durdurmak istedi.

        Polis ekiplerinin ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu kent çıkışındaki kontrol noktasında durduruldu.

        Yapılan kontrollerde sürücü B.U'nun 1,87 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Otomobilin ön kısmında çok sayıda boş alkol şişesi olduğu gözlendi.

        Sürücüye ilgili maddelerden 18 bin 220 lira idari para cezası uygulandı.

        Gözaltına alınan sürücünün aracı trafikten men edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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