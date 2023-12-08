Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer, TMO Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:45 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Valisi Sezer, TMO Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

        Depoları gezen Vali Sezer, TMO Edirne Başmüdürü İbrahim Duman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyarette, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilere sağlanan destekler ile ilgili konular görüşüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Rusya Devlet Başkanı Putin adaylığını açıkladı
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Edanur'un ölümünde kahreden detay! "Öl lan" deyip başından vurmuş!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Drenaj sistemi zemini kurtardı!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        Başıboş köpeklerin saldırdığı çocuğun durumu ağır!
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        "Türkiye elini taşın altına koymaya hazır"
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Türkiye Kupası'nda kura çekildi!
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        Danimarka'da artık Kur'an-ı Kerim yakmak suç sayılacak
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Ölümlü kazadan sonra yurt dışına çıkmış!
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Büyükekşi duyurdu: Formatı değiştireceğiz
        Türkiye'nin en zengin illeri
        Türkiye'nin en zengin illeri
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        5 kent için "turuncu" 28 ile "sarı" uyarı! Meteoroloji'den cumartesi alarmı!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Emrah Bayraktar, Beşiktaş'a geri döndü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Aralık sonrası aday açıklamalarımızı yaparız
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        Oktay Derelioğlu'na saldırıda yeni görüntüler kan dondurdu!
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        "Çeşme'nin yarısı benim değil"
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        HTSPOR derbiyi masaya yatırdı
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, Kel Diva, Titus Kompleks
        Dacia Duster Bursalı oldu!
        Dacia Duster Bursalı oldu!

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Edirne'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine Türk Kızılay'ı ikramda...
        Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda bekleyen tır şoförlerine Türk Kızılay'ı ikramda...
        Tekirdağ'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Tekirdağ'da yakalanan PKK şüphelisi tutuklandı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de okul servisleri denetledi
        Edirne'de okul servisleri denetledi
        Edirne Ticaret Borsası
        Edirne Ticaret Borsası