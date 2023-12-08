Edirne Valisi Sezer, TMO Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti Edirne Valisi Yunus Sezer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Edirne Başmüdürlüğünü ziyaret etti.

Depoları gezen Vali Sezer, TMO Edirne Başmüdürü İbrahim Duman'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, tarımsal üretimin desteklenmesi ve çiftçilere sağlanan destekler ile ilgili konular görüşüldü.