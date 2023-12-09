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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek

        Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkında genişletme çalışmaları başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 13:16 Güncelleme: 09.12.2023 - 13:17
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        Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkı genişletilecek
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        Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır parkında genişletme çalışmaları başlatılacak.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Yunus Sezer tır parkında başlanacak kapasite genişletme çalışmaları öncesi alanı ziyaret etti.

        Tır şoförleri ve yetkililerle bir araya gelen Sezer, çalışmalara en kısa sürede başlayarak, ilave tır parkını bir an önce hizmete almayı hedeflediklerini söyledi.

        Vali Sezer, yapılacak tır parkı genişletme çalışmalarıyla Avrupa'ya ihracat yükü taşıyan tır sürücülerine gümrük geçişi esnasında bekleme yapmak zorunda kaldıkları süre zarfında tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ilave bir konforlu alan daha kazandırılacağını kaydetti.

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        Galeri

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