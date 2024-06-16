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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Zaniolo için yeni teklif! Geleceği netleşiyor... - Galatasaray Haberleri

        Zaniolo için yeni teklif! Geleceği netleşiyor...

        Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra geri dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2024 - 13:02 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:02
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        Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği netleşmek üzere.

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        Sarı-Kırmızılı kulübün sürpriz bir transfer operasyonu ve 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan renklerine bağladığı İtalyan yıldız, sezon başında 5 milyon Euro'ya Aston Villa'ya kiralanmıştı.

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        Kontrat şartları yerine gelseydi, Galatasaray bu transferden 40 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edebilecekti ancak bekelntilerin altında kalan yıldız isim İngiliz ekibinden ayrıldı.

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        Ülkesine dönmek isteyen Zaniolo'ya birkaç kulüp talip olurken İtalyan ekibi Atalanta yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

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        Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

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        Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.

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        Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla 39 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.

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