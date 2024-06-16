Zaniolo için yeni teklif! Geleceği netleşiyor...
Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Galatasaray'da kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra geri dönen Nicolo Zaniolo'nun geleceği belli oluyor
Nicolo Zaniolo'nun Galatasaray'daki geleceği netleşmek üzere.
Sarı-Kırmızılı kulübün sürpriz bir transfer operasyonu ve 15 milyon Euro bonservis bedeliyle Roma'dan renklerine bağladığı İtalyan yıldız, sezon başında 5 milyon Euro'ya Aston Villa'ya kiralanmıştı.
Kontrat şartları yerine gelseydi, Galatasaray bu transferden 40 milyon Euro'nun üzerinde gelir elde edebilecekti ancak bekelntilerin altında kalan yıldız isim İngiliz ekibinden ayrıldı.
Ülkesine dönmek isteyen Zaniolo'ya birkaç kulüp talip olurken İtalyan ekibi Atalanta yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyor.
Rudy Galetti'nin haberine göre Charles De Keteleare'nin bonservisini alan Atalanta, Galatasaray'a satın alma opsiyonlu kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.
Haberin detaylarında ise Galatasaray'ın şu an için sadece bonservisiyle göndermek istediği ancak zorunlu satın alma opsiyonuna da sıcak baktığı söylendi.