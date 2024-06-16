Antalya'nın Serik ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan tartışmada oğlu İsmail Kök'ü (26) tabancayla öldürdükten sonra jandarma gelene kadar aracın içinde bekleyen Mustafa Kök (62), adliyeye sevk edildi. Kök, adliye girişinde gazetecilere, "Pişmanım" dedi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Haspınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Kök ile oğlu İsmail Kök arasında park halindeki otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Mustafa Kök belindeki tabancayı çıkarıp, oğlunun boyun bölgesine ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobilin sürücü koltuğunda oturur vaziyetteki İsmail Kök'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yan koltukta oturup ekipler gelene kadar oğlunun başında bekleyen Mustafa Kök, jandarma tarafından gözaltına alındı. İsmail Kök’ün cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

'YETER ARTIK SENİ ÖLDÜRECEĞİM' Emekli Mustafa Kök ile akaryakıt istasyonunda çalışan oğlu İsmail Kök'ün olaydan önce Pınargözü Mahallesi'ndeki bir restoranda yemek yiyip alkol aldığı, İsmail Kök'ün kullandığı araçla Haspınar Mahallesi’ne doğru yola çıktıkları öğrenildi. Mahalleye yakın bir yerde durdukları sırada Mustafa Kök’ün "Biraz uyuyayım" deyip yattığı, uyandıktan sonra da oğlu ile arasında tartışma çıktığı belirtildi.