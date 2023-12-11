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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın giderilmesini istedi

        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın giderilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 14:13 Güncelleme: 11.12.2023 - 14:25
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        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın giderilmesini istedi
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        DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın giderilmesi gerektiğini belirtti.

        Çerkezoğlu, Saraçlar Caddesi'nde düzenlediği basın açıklamasında insanca bir yaşam için mücadele yürüttüklerini söyledi.

        Başlattıkları mücadele sürecinin alanlarda ve meydanlarda devam ettiğini vurgulayan Çerkezoğlu, "En son İstanbul'dan Ankara'ya 'gelirde adalet', 'vergide adalet' diyerek bir hafta boyunca yürüyüş yaptık. O gün İstanbul'dan yola çıkarken demiştik ki bu yolu yalnız yürümeyeceğiz gerçekten o yürüyüşte bir kez daha gördük ki attığımız her adımda söylediğimiz her sözde sesimiz daha fazla güçlenerek Ankara'ya ulaştı." dedi.

        Asgari ücret görüşmelerinin bugün başladığını hatırlatan Çerkezoğlu, asgari ücrette ve tüm ücretlerde enflasyon nedeniyle oluşan kaybın giderilmesini istedi.

        Her yıl DİSK olarak asgari ücretle ilgili bir rakam önerisi de paylaştıklarını ifade eden Çerkezoğlu, bu yıl ilk kez rakam telaffuz etmediklerini, enflasyon tek haneli rakamlara düşürülünceye kadar asgari ücretin yılda 4 kez güncellenmesini istediklerini söyledi.

        Basın açıklamasına katılan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da Çerkezoğlu'nun açıklamalarını desteklediğini belirtti.

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