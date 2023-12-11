Edirne'de asayiş

Edirne'de tohum çıkarma makinası hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan ilçesinde tohum çıkarma makinası çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Makinayı çalıp Havsa ilçesinde başka bir kişiye satan 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışmasıyla Keşan'da yakalandı.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Tohum çıkarma makinası sahibine teslim edildi.

- Kaçak araç motorları ve parçaları ele geçirildi

Edirne'de kamyonda kaçak 31 araç motoru ve parçaları ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

Bu kapsamda bir kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 31 araç motoru, 6 şanzıman ve motor alt bloğu ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.