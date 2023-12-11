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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de tohum çıkarma makinası hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 10:18 Güncelleme: 11.12.2023 - 10:32
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de tohum çıkarma makinası hırsızlığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Keşan ilçesinde tohum çıkarma makinası çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı.

        Makinayı çalıp Havsa ilçesinde başka bir kişiye satan 2 şüpheli İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin çalışmasıyla Keşan'da yakalandı.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Tohum çıkarma makinası sahibine teslim edildi.

        - Kaçak araç motorları ve parçaları ele geçirildi

        Edirne'de kamyonda kaçak 31 araç motoru ve parçaları ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalara ara vermeden devam ediyor.

        Bu kapsamda bir kamyonda yapılan aramada gümrük kaçağı 31 araç motoru, 6 şanzıman ve motor alt bloğu ele geçirildi.

        Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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