Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki

        Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliklerine katılan yönetmen ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 16:04 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliklerine katılan yönetmen ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

        Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, sinemanın çok güçlü, insanları yönlendiren, akıllarını çelen bir sanat dalı olduğunu söyledi.

        Dünyada bazı şeylerin gösterilmek istendiği kadar sunulduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Bilirsiniz Yahudi yönetmenler her zaman kendi bakış açılarıyla olayları anlatmışlardır. Herkesin gözü önünde sözde mağdurdurlar... Gazze'de yaşananları dünyaya anlatacak bir göze ihtiyaç var. Bizim dilimizle konuşan bir akla ihtiyaç var, kendi kelimelerimizi kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

        Sinemanın güçlenmesi için herkesin katkı sunması gerektiğini belirten Tabakoğlu, bu kapsamda Balkan Film Festivali'ni düzenlemek istediklerini vurguladı.

        Yönetmen, Sinema Günleri Yürütücü Başkanı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji de sinemanın hayat dersi sunduğunu ifade etti.

        Hayat dersi almak ve iyi insan olmak isteyenlerin bu dersi aldığını belirten Saliji, "Bu dersi almak istemeyenler de var. Mesela Filistin'e bakın o halk neredeyse 70 yıldır holokost yaşamış bir toplum tarafından şu anda her türlü insan dışı, vicdansız muameleye tabi tutuluyor ve dünya sessiz bir şekilde 70 seneden sonra hala izlemeye devam ediyor." diye konuştu.

        Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı da ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini ve bu etkinliklerin ardından Balkan Film Festivalini düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve Tabakoğlu, etkinliğe katılan yönetmen ve oyunculara hediye verdi.

        Daha sonra Tuna Nehrini ve Eski Yelkovanları Durdurun, Locman, Koridor ve Turna Misali filmleri gösterime sunuldu.

        Sinema Günleri 13 Aralık'ta sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Oryantal Didem'e kapkaç şoku!
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        Asgari ücret görüşmeleri başladı
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        13 yaşında nişanlandırılan kız çocuğuyla ilgili flaş gelişme!
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        "Türkiye'nin boşa akacak suyu yok"
        Kerem'den transfer mesajı!
        Kerem'den transfer mesajı!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        Aile kavgası değil dehşet! Ölü ve yaralılar var!
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        2023'te en çok kimleri ve neleri aradık?
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        12 dakika için 5 milyon Euro!
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Jandarma Genel Komutanlığı paylaştı... Vaşağı görebildiniz mi?
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        Galatasaray, "Devler Ligi"nde son 16 turu için sahaya çıkıyor
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da dehşet! Ege, 17 yaşındaydı! Parkta kurşun yağmuru!
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Anne katili: Cini sehpa ile vurarak çıkardım
        Szymanski kasırgası!
        Szymanski kasırgası!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Köyde tek başına yaşıyor!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        Kimliğini yenilemeyenler dikkat!
        "Kutsal tokat"
        "Kutsal tokat"
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Arjantin'in "Çılgın Javier'i" yemin etti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Milli muharip uçağı kritik testi geçti
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        Romanya’da doktorlar cesaret edemedi! Minik Mateo tümörden burada kurtuldu
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?
        İkinci el araç düzenlemeleri fiyatları nasıl etkileyecek?

        Benzer Haberler

        Edirne'de engelli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Edirne'de engelli öğrenciler yararına kermes düzenlendi
        Çerkezoğlu: Asgari ücrette sözü edilen rakamlar, olması gerekeninin çok uza...
        Çerkezoğlu: Asgari ücrette sözü edilen rakamlar, olması gerekeninin çok uza...
        Edirne'de AFAD, görme engelli vatandaşın "itfaiye arabasına binme" hayalini...
        Edirne'de AFAD, görme engelli vatandaşın "itfaiye arabasına binme" hayalini...
        Edirne'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 63 düzensiz göçmen yakalandı
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın gideri...
        DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu ücretlerdeki enflasyon kaynaklı kaybın gideri...
        Batı Trakyalı şairler kitaplarını Edirne'de tanıttı
        Batı Trakyalı şairler kitaplarını Edirne'de tanıttı