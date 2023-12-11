Yönetmen ve akademisyenlerden İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliklerine katılan yönetmen ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Trakya Üniversitesinde düzenlenen "Sinema Günleri" etkinliklerine katılan yönetmen ve akademisyenler, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında, sinemanın çok güçlü, insanları yönlendiren, akıllarını çelen bir sanat dalı olduğunu söyledi.

Dünyada bazı şeylerin gösterilmek istendiği kadar sunulduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Bilirsiniz Yahudi yönetmenler her zaman kendi bakış açılarıyla olayları anlatmışlardır. Herkesin gözü önünde sözde mağdurdurlar... Gazze'de yaşananları dünyaya anlatacak bir göze ihtiyaç var. Bizim dilimizle konuşan bir akla ihtiyaç var, kendi kelimelerimizi kurmaya ihtiyacımız var." dedi.

Sinemanın güçlenmesi için herkesin katkı sunması gerektiğini belirten Tabakoğlu, bu kapsamda Balkan Film Festivali'ni düzenlemek istediklerini vurguladı.

Yönetmen, Sinema Günleri Yürütücü Başkanı, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sali Saliji de sinemanın hayat dersi sunduğunu ifade etti.

Hayat dersi almak ve iyi insan olmak isteyenlerin bu dersi aldığını belirten Saliji, "Bu dersi almak istemeyenler de var. Mesela Filistin'e bakın o halk neredeyse 70 yıldır holokost yaşamış bir toplum tarafından şu anda her türlü insan dışı, vicdansız muameleye tabi tutuluyor ve dünya sessiz bir şekilde 70 seneden sonra hala izlemeye devam ediyor." diye konuştu.

Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Barış Özkapı da ilkini gerçekleştirdikleri etkinliği gelenekselleştirmek istediklerini ve bu etkinliklerin ardından Balkan Film Festivalini düzenlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Ercan Çiçek ve Tabakoğlu, etkinliğe katılan yönetmen ve oyunculara hediye verdi.

Daha sonra Tuna Nehrini ve Eski Yelkovanları Durdurun, Locman, Koridor ve Turna Misali filmleri gösterime sunuldu.

Sinema Günleri 13 Aralık'ta sona erecek.