Edirne'de AFAD, görme engelli vatandaşın "itfaiye arabasına binme" hayalini gerçekleştirdi

Edirne'de, görme ve hafif düzeyde zihinsel engelli 47 yaşındaki Serbülent Kırat'ın "itfaiye aracına binme" hayali, AFAD aracılığıyla gerçeğe dönüştü.

Kırat, eğitim aldığı Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezindeki öğretmenlerine çocukluktan beri en büyük hayalinin itfaiye aracına binmek olduğunu anlattı.

Öğretmenler, bunun üzerine AFAD Edirne İl Müdürlüğüyle iletişime geçti.

AFAD ekipleri de Kırat'ı, eğitim aldığı merkezden İtfaiye Müdürlüğüne ziyarete götürdü.

Burada çocukluk hayalini gerçekleştiren Kırat, itfaiye aracına bindi, bir süre araçla dolaştırıldı, itfaiye hortumundan su sıktı ve itfaiyecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

AFAD ekiplerine teşekkür eden Kırat, çocukluk hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu merkeze dönüşünde eğitim gördüğü arkadaşlarıyla da paylaştı.