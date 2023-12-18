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        Edirne'den kısa kısa

        Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim" projesinin imza töreni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 15:30 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:30
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        Edirne'den kısa kısa
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        Trakya Üniversitesi ile Trakya Kalkınma Ajansı arasında "Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri Veren Ruh Sağlığı Profesyonellerinin Saha Becerilerini Artırmaya Yönelik Eğitim" projesinin imza töreni yapıldı.

        Projenin uygulama sözleşmesi Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin tarafından imzalandı.

        Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevinç Maden, proje yürütücüleri Doç. Dr. Seda Donat Bacıoğlu, Doç. Dr. Tuğba Türk Kurtça ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

        Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin de Trakya Üniversitesi ile birçok önemli projeyi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, projenin hayırlı olmasını diledi.

        Proje kapsamında, üniversitenin afet ve psikososyal destek biriminde görevli personeller ile Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı öğretim elemanlarının mesleki gelişimleri için eğitim almaları planlanmaktadır.

        - MHP'den TÜ'ye ziyaret

        Milliyetçi Hareket Partisi Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Tabakoğlu, İl Başkanı Tokluoğlu ve yönetim kurulu üyelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        TÜ'de sadece akademik bilgi üretmediklerini anlatan Tabakoğlu, "Aynı zamanda şehrimizin kurumları ile iş birliği içerisinde Edirne’ye ve bölgeye katkı sunma gayreti içerisindeyiz."dedi.

        Rektör Tabakoğlu, üniversitelerinin faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

        İl Başkanı Tokluoğlu ise Trakya Üniversitesinin Edirne'ye ve bölgeye değer kattığını ifade ederek, misafirperverliğinden dolayı Tabakoğlu'na teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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